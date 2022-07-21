Binlerce metrekarelik alan Bekillilere nefes olacak Bekilli ilçesine Gençlik Merkezi ve Spor Salonu yapılacak

Denizli’nin Bekilli ilçesinde bulunan 46 bin 600 m2'lik alanı vatandaşların nefes alacağı mesirelik olarak düzenleme çalışmalarına kısa süre içinde başlayacaklarını müjdeleyen Başkan Osman Zolan, ilçeye kazandırılacak Gençlik Merkezi ve Spor Salonu yapım protokolünü de imzaladı. Başkan Zolan, tarihi yatırımların altına imza attıklarını vurguladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi işbirliği ile Bekilli ilçesine kazandırılacak Bekilli Gençlik Merkezi ve Spor Salonu’nun yapım protokolü imzalandı. Protokole Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni katıldı. Çoban burada yaptığı konuşmada bir süre önce ihalesi yapılarak yer teslimi yapılan Bekilli Mesireliği’nin Büyükşehir Belediyesince ilçeye kazandırılıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Osman Başkanımın destekleriyle ilçemizin vakit geçirebileceği, yemek yiyebileceği güzel bir yer kazandık. Daha önce verdiğiniz sözlerin yerine getirilmesi bizi hoşnut etti. Bugün de Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu protokolü için bir araya geldik. İlçemize kazandırmak istediğimiz bu tesisler, Sayın Başkanımızın bize verdiği destek sayesinde gerçekleşecek. İlçemize, Bekilli’de yaşayan herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Tüm ilçeler ve hizmetler büyüyecek”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Denizli’nin 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından Bekilli’nin birçok talebi ve ihtiyacını giderdiklerini belirtti. Tüm ilçe ve mahallelerde aynı standart ve kalitede çalıştıklarını anlatan Başkan Zolan, “2014’te de belirttiğimiz gibi ‘Büyükşehir gerçekten Denizli’mize çok yararlı olacak, Büyükşehir ile Bekilli büyüyecek, tüm ilçelerimiz ve hizmetler büyüyecek’ demiştik. ‘Denizli merkezde ne varsa, ilçelerimizde, köylerimizde, mahallelerimizde o olacak’ diye de söz vermiştik. Bu sözü yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm şehrimizde, mahallelerimizde dokunmadık, hizmet götürmedik yer kalmadı. Birçok sorunu ortadan kaldırdık. Yapılması gereken işleri de yaparak devam edeceğiz” diye konuştu.



Bekilli’ye çok yakışacak

Bugün tarihi bir yatırımın altına imza attıklarını kaydeden Başkan Zolan, projeyle Bekilli’de yaşayan gençler başta olmak üzere herkesin 12 ay boyunca spor yapabilmesi için çok önemli bir tesis kazandıracaklarını söyledi. Başkan Zolan, “Bugün çok şükür, hem gençlik merkezimizin hem de spor salonumuzun yapım protokolünü imzalayacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi olarak birlikte, el ele hem gençlik merkezimizi, hem spor salonumuzu inşa edeceğiz” dedi. Başkan Zolan, projenin hazır olduğunu ve ihalenin yapılacağını belirterek, destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na da teşekkür etti. Başkan Zolan, “İnşallah Bekilli’miz, Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu’na en yakın zamanda kavuşsun. Tesisimiz Bekilli’mize çok yakışacak” şeklinde konuştu.



Mesirelik müjdesi

Bir süre önce Bekilli ilçesinde yer alan 46.600 m2'lik ormanlık alanı vatandaşların nefes alacağı mesirelik alan olarak düzenlemek için imzaladıkları projenin yapım çalışmalarına başlandığı müjdesini de paylaşan Başkan Zolan, “Bekilli’mizin uzun süredir arzu ettiği bir mesirelik alan vardı. Bununla ilgili projeler tamamlandı, ihalesi yapıldı ve yakında yapımına başlanacak ve kısa bir süre sonra Bekilli’de milletimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden Bekilli’mize, şehrimize Bekilli’de yaşayan tüm gençlerimize, hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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