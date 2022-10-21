Yeni evli çifti ölüm ayırdı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, Murat Akduğan'ın (24) kullandığı motosikletin bir taya çarpması sonucu ağır yaralanan eşi Yıldız Akduğan (24), tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Çiftin 15 Ekim'de evlendikleri öğrenildi.

Kaza, dün Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akduğan kullandığı plakasız motosiklet ile Babadağ ilçesinden Bekirler Mahallesi'ne giderken, aniden yola çıkan bir taya çarptı. Motosiklet sürücü Akduğan ile 5 günlük eşi Yıldız Akduğan çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kasksız Murat -Yıldız Akduğan çifti, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Motosiklet hurdaya, dönerken tay ise öldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Yıldız Akduğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Eşi Murat Akduğan'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. Akduğan çiftinin 15 Ekim'de düğün yaparak evlendikleri öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Babadağ Ramazan ÇETİN

2022-10-21 19:18:40



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