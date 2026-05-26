        Haberler Gündem Çevre Denizli horozunun ırk saflığı korunuyor | Son dakika haberleri

        Denizli horozunun ırk saflığı titiz çalışmalarla korunuyor

        Denizli'nin simgeleri arasında yer alan ve uzun, ahenkli ötüşüyle tanınan Denizli horozu, özel üretim tesislerinde yürütülen çalışmalarla saf ırk halinde gelecek nesillere aktarılıyor. Bu ırkın geçmişinin binlerce yıla dayandığını belirten Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut, ırkın devamını sağlamak amacıyla 2001 yılından bu yana saf ırk horozlarla üretim çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 14:13
        Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki özel üretim tesisinde, Denizli horozunun genetik özelliklerinin korunması için titiz çalışmalar yürütülüyor.

        Damızlık olarak seçilen horoz ve tavuklardan elde edilen yumurtalar, sıcaklık ve nem oranı kontrollü kuluçka makinelerine yerleştiriliyor.

        Yaklaşık 21 gün süren kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan civcivler, ilk günden itibaren sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

        Özel bakım alanlarında büyütülen civcivlerin beslenme programları ve aşı takvimleri düzenli olarak uygulanıyor, gelişimleri uzman ekiplerce yakından takip ediliyor.

        Çalışmalarla horozun saf ırk özelliklerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

        Tesiste üretilen yumurta, civciv, horoz ve tavuklar ise mayıs-ağustos döneminde tesise gelen vatandaşlara satılıyor.

        Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut, AA muhabirine, bu ırkın geçmişinin binlerce yıla dayandığını söyledi.

        Uzun ve ahenkli ötüşü, albenili renkleriyle horozun dünyada ün kazandığını anlatan Bulut, bu özel ırkın ülkenin önemli yerli hayvan gen kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

        Irkın devamını sağlamak amacıyla 2001 yılından bu yana saf ırk horozlarla üretim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bulut, şöyle konuştu: "Denizli horozu, 2004 yılında ırk tescili alarak resmi olarak kayıt altına alınmıştır. Renk özelliklerine göre Pamukkırı, Demirkırı, Pekmez Kefi, Al Horoz olmak üzere 4 farklı çeşidi bulunuyor. Yıllık yaklaşık 400 horoz, 400 Denizli tavuğu, 5 bin 500 civciv ve 6 bin 500 döllü yumurta üreterek bu horozumuzun devamlılığını sağlamak üzere üretim yapıyoruz, bunların tamamının halkımıza satışını yaparak bu ırkın soyunun devamını sağlamaya çalışıyoruz."

        Horoza yurt içinden ve dışından yoğun talep olduğunu kaydeden Bulut, "Yurt dışına gönderemiyoruz kendi özel ırkımız olduğu için. Kümes hayvanlarına ilgi duyanlar çok fazla talepte bulunuyorlar. Mümkün olduğunca yetiştirmeye çalışıyoruz ama talepleri karşılamakta zorluk çekiyoruz. Bir dakika ile bir dakika yirmi saniye arasında ötüşü olan horozlarımız elimizde mevcut" ifadelerini kullandı.

