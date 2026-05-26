Irkın devamını sağlamak amacıyla 2001 yılından bu yana saf ırk horozlarla üretim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bulut, şöyle konuştu: "Denizli horozu, 2004 yılında ırk tescili alarak resmi olarak kayıt altına alınmıştır. Renk özelliklerine göre Pamukkırı, Demirkırı, Pekmez Kefi, Al Horoz olmak üzere 4 farklı çeşidi bulunuyor. Yıllık yaklaşık 400 horoz, 400 Denizli tavuğu, 5 bin 500 civciv ve 6 bin 500 döllü yumurta üreterek bu horozumuzun devamlılığını sağlamak üzere üretim yapıyoruz, bunların tamamının halkımıza satışını yaparak bu ırkın soyunun devamını sağlamaya çalışıyoruz."