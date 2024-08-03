Denizli Laodikeia Antik Kenti'nde Skylla grubu heykelleri bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli Laodikeia Antik Kenti'nde Skylla grubu heykelleri bulunduğunu açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Denizli'de 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' çalışmaları sırasında "eşsiz ve renkli" Skylla Grubu heykelleri keşfedildiğini duyurdu.
Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan 'Geleceğe Miras' uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.
Bakan Ersoy; "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.
Bakan, ayrıca projede çalışan, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve Laodikeia kazı ekibine teşekkür etti.