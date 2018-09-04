Denizli havlusu
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Denizli'nin havlusuyla Bursa'nın perdesi yabancıların gözdesi

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, ev tekstili sektöründe en çok havlu, bornoz, perdelik kumaş ve yatak örtüsü ürün gruplarının ihraç edildiğini belirterek, "Denizli'nin ürettiği havlu, bornoz, çarşaf, yatak örtüsü, Bursa'nın ürettiği perde ile döşemelik kumaş, belli bir miktar da havlu ve yatak örtüsü, İstanbul'un da döşemelik kumaşı en çok talep edilen ürün gruplarının başında geliyor." dedi

04.09.2018 - 12:08 | Güncelleme: AA

Aydın,Türk ev tekstilini dünyada en iyi yere getirmek için mücadele ettiklerini söyledi. Ev tekstilinin, Türkiye'nin dünyadaki en önemli marka sektörü olduğuna dikkati çeken Aydın, bu alanda dünyanın her yerinde Türk ürünlerinin bulunabileceğini aktardı.

Aydın, sektörün, 3 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin medarı iftiharı olduğunu belirterek, "Bu sektörde dünyanın en çok ihracat yapan dördüncü ülkesiyiz. Bu da bize gurur veriyor. Geldiğimiz en önemli nokta ise dünyadaki tek marka sektörüz." dedi.

Özellikle ev tekstili denildiğinde dünya pazarlarında akla ilk gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Aydın, gelinen noktada sanayicilerin artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabildiğini aktardı.

Türkiye'nin rakiplerine göre kaliteli ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücünü artırdığına dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Avrupa, Türkiye için en önemli pazar. Avrupa'daki bütün ülkeler bizim için çok önemli. Bunun yanında Amerika, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve yeni yeni Uzak Doğu'nun istediğimiz yere gelmesi için çaba harcıyoruz. Türkiye geçmişte özellikle Avrupa'ya fason üretim yapan bir ülke konumundaydı. Fakat Türkiye üretme ve tasarım kabiliyetiyle beraber gerçekten son yıllarda koleksiyon sunan bir ülke durumuna geldi. Türkiye koleksiyon satan ve üreten ülke olarak dünyada yerini almaya başladı."

Yeni pazarlara yönelik de sıkı çalıştıklarını belirten Aydın, "Özellikle Kuzey Afrika, Sahra altı ve Güney Afrika gibi Afrika'nın bütün kıtası, Brezilya, Arjantin, Güney Amerika, Amerika ve Kanada, bununla beraber özellikle İskandinav ülkeleri ve Uzak Doğu ülkeleri sektörümüz açısından Türkiye'nin portföyünde olacaktır." ifadesini kullandı.

"200'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Aydın, havlu, çarşaf, yatak örtüleri, perde, battaniye, yastık, yorgan, masa örtüleri ve döşemelik kumaş gibi tüm ürün gruplarında üstün kalite ve ürün çeşitliliğiyle dünyada liderliğe oynadıklarını dile getirerek, "En çok havlu, bornoz, perdelik kumaş ve yatak örtüsü ihraç ediyoruz. Denizli'nin ürettiği havlu, bornoz, çarşaf, yatak örtüsü, Bursa'nın ürettiği perde ile döşemelik kumaş, belli bir miktar da havlu ve yatak örtüsü, İstanbul'un da döşemelik kumaşı en çok talep edilen ürün gruplarının başında geliyor. İhracatımızdaki artış da daha çok bunlardan kaynaklanıyor." dedi.

Türkiye'nin, ev tekstilinde üretim kapasitesinin, büyük ve düşük ölçekli sipariş alma yeteneğinin sektöre önemli rekabet gücü kazandırdığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en büyük nevresim üreten fabrikası Türkiye'de bulunuyor. Ayrıca Türkiye havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden biri konumunda. Dünyanın en büyük otel zincirleri Türk havlu ve bornozlarını tercih ediyor. 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız her 100 dolarlık üründe 70 dolar net döviz girdisi sağlayan, dışarıya bağımlılığı çok az ve sürdürülebilir rekabet gücüne sahip bir sektörüz. Ev tekstili sektöründe 1 kilogram ihracatın değeri 10 dolara kadar çıkabiliyor. Çünkü sektörün ham maddede dışa bağımlılığı oldukça az. Ayrıca ihracat, ithalatın çok üzerinde."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.