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Denizlispor'da Murawski formasını çıkarmadı

Sezon boyunca 4 farklı teknik adamın görev yaptığı Yukatel Denizlispor'da 26 futbolcu forma şansı buldu. MKE Ankaragücü ile Süper Lig'in en az gol kaydeden takımı olan yeşil-siyahlı ekip, ligde 14 müsabakada gol atamadı

Denizlispor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 35 puanla 14. bitiren Yukatel Denizlispor'da forma giyen 26 futbolcudan en uzun süre sahada kalan, 32 maçta 2 bin 810 dakika mücadele eden Radoslaw Murawski oldu.

Sezona Yücel İldiz ile başlayan daha sonra Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'la yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekibi, son 4 haftada Levent Kartop çalıştırdı.

Ligi 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgiyle kapatan Yukatel Denizlispor, 35 puanla 14. sırada yer aldı. Bu sezon attığı 31 golle MKE Ankaragücü ile ligin en az gol atan ekibi olan Yukatel Denizlispor, kalesinde 48 gol gördü.

EN FAZLA FORMA GİYEN MURAWSKI

Toplam 26 oyuncunun forma şansı bulduğu yeşil-siyahlı ekipte 32 maçta 2 bin 810 dakika sahada kalan Murawski, en fazla süre alan isim oldu.

Murawski'yi 2 bin 671 dakika ile Hugo Rodallega ve 2 bin 626 dakikayla Ismail Aissati izledi.

EN AZ GOL ATAN EKİPLERDEN BİRİ

Bu sezon 31 gol atan Yukatel Denizlispor, 14 müsabakada fileleri havalandıramadı.

Yeşil-siyahlı ekipte 7 golü bulunan Oscar Estupinan'ı 6 golle Hugo Rodallega, 4 gol atan Radoslaw Murawski, üçer gol kaydeden Hadi Sacko, Modou Barrow, Mustafa Yumlu ile birer kez fileleri havalandıran Muhammet Özkal, Olcay Şahan ve Recep Niyaz izledi.

Denizlispor'un 2 golünü Antalyasporlu Bahadır Öztürk ile Çaykur Rizespor'dan Jorge Mendes, kendi kalelerine attı.

71 SARI VE 3 KIRMIZI KART

Yeşil-siyahlı futbolcular, 2019-2020 sezonunda 71 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Radoslaw Murawski, sezon boyunca 8 sarı kart gördü. Modou Barrow, Tiago Lopes ve Zeki Yavru ise takımlarını birer kez eksik bıraktı.

2019-20202 SEZONU RAPORU

Yukatel Denizlispor'da 2019-2020 sezonunda forma giyen isimlerin performansları şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreSarıKırmızıGol
Radoslaw Murawski32322810804
Hugo Rodallega31302671306
Ismail Aissati33292626500
Oğuz Yılmaz27262367500
Adam Stackhowiak26262340200
Zeki Yavru2927226231
Mustafa Yumlu28252216603
Zakarya Bergdich22221935600
Modou Barrow24231871313
Tiago Lopes23181688410
Hadi Sacko28191570203
Olcay Şahan26161441201
Isaac Sackey20171353500
Recep Niyaz20141241101
Cristian Sapunaru14131156400
Oscar Estupinan28101073207
Özgür Çek145600200
Tolgahan Acar55450100
Kibong Mbamba124411100
Ogenyi Onazi94321300
Syam Habib43279000
Hüseyin Altıntaş33270200
Sedat Şahintürk101267000
Mehmet Akyüz71171000
Burak Çalık3190100
Muhammet Özkal3038001
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