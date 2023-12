Denny Laine hayatını kaybetti

"BÜYÜK BİR YETENEKTİ" Üzüntüsünü belirten Paul, "Denny, iyi bir mizah anlayışına sahip büyük bir yetenekti ve her zaman diğer insanlara yardım etmeye hazırdı. Birbirimizden uzaklaşmıştık ama son yıllarda dostluğumuzu yeniden kurmayı ve birlikte geçirdiğimiz zamanların anılarını paylaşmayı başardık" dedi.

Öte yandan Denny Laine, diğer başarılarının yanı sıra Moody Blues'un milyonlarca satan 'Go Now' albümünde şarkı söylemiş ve 'Wings'in hit şarkısı 'Mull of Kintyre'ın sözlerini yazmıştı.



Fotoğraflar: Avalon