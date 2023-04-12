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Deprem konutları için 2 firmayla sözleşme

Emlak Konut GYO, Adıyaman'da yapılacak deprem konutları için 2 firmayla sözleşme imzalandığını açıkladı

Deprem konutları için 2 firmayla sözleşme
HABERTURK.COM

Emlak Konut GYO'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 23.02.2023 tarih ve 126 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle, ihtiyaç duyulan geçici barınma alanları ve ticarethaneler, kalıcı konut, bunlara ait sosyal donatılar, genel altyapı, yol, çevre düzenleme vb. her türlü iş ve işlemlere yönelik hizmet alımları ile bu işler kapsamında yapılacak ihalelerin, her türlü gideri Bakanlık tarafından karşılanmak üzere Şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Adıyaman Besni Eskiköy Deprem Konutları 1. Etap 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Torkam İnş. ve Yatırım A.Ş. ile 07.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 3.520.000.000 TL + KDV'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 23.02.2023 tarih ve 126 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle, ihtiyaç duyulan geçici barınma alanları ve ticarethaneler, kalıcı konut, bunlara ait sosyal donatılar, genel altyapı, yol, çevre düzenleme vb. her türlü iş ve işlemlere yönelik hizmet alımları ile bu işler kapsamında yapılacak ihalelerin, her türlü gideri Bakanlık tarafından karşılanmak üzere Şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Adıyaman Kahta Deprem Konutları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici BAŞ YAPI İNŞ. TAAH. VE TUR. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile 07.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 2.261.000.000 TL + KDV'dir."

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