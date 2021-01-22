Deprem mi oldu? Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremler ve bugün Muş'ta meydana gelen deprem sonrası gözler son depremler tablosuna çevrildi. İşte, 22 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler tablosu ve son dakika deprem haberleri...

MUŞ'TA KOKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bugün saat 06.49'da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

EGE'DE DERPEM FIRTINASI

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bu sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU: