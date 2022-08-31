İZMİR BEŞİK GİBİ SALLANDI



Son dakika gelen bilgiye göre Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Aydın Kuşadası'nda meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 4.7, ikincisinin ise 5.1 olarak kayıtlara geçti.