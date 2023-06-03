HABERTURK.COM

Türkiye, bir deprem haberi ile daha sarsıldı. Ülkemizin dört bir yanında süregelen deprem, bu kez Sivas'ta yaşandı. Konuyla ilgili olarak binlerce vatandaşımız için ayrıntıları ve son depremler sorgulama ekranını derledik!

MERKEZ ÜSSÜ ULAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, saat 18:07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAKLAŞIK 7 KM DERİNLİKTE!

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olan depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili yeni bilgiler gelir gelmez haberimizde yer alacak...

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI