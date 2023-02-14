Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenecek yardım programı için tüm televizyon kanalları seferber oldu. Türkiye Tek Yürek ortak yayın sunucuları belli oldu. Türkiye'nin sevilen ekran yüzlerinden 8 moderatör bir araya gelecek. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyası tarihi ve saati...