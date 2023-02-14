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Deprem ortak yayını için tüm kanallar bir arada! 'Türkiye Tek Yürek' sunucuları belli oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen yıkıcı deprem yüreğimizi dağladı. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla tüm TV kanalları ortak yayında bir araya geliyor. Programa kısa bir süre kala Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucuları açıklandı. İşte Türkiye Tek Yürek ortak yayın tarihi ve saati...

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  • Deprem ortak yayını için tüm kanallar bir arada! Türkiye Tek Yürek ortak yayın sunucuları kimler? Türkiye Tek Yürek kampanyası ne zaman, saat kaçta?

    Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenecek yardım programı için tüm televizyon kanalları seferber oldu. Türkiye Tek Yürek ortak yayın sunucuları belli oldu. Türkiye'nin sevilen ekran yüzlerinden 8 moderatör bir araya gelecek. İşte  Türkiye Tek Yürek kampanyası tarihi ve saati...
  • Deprem ortak yayını için tüm kanallar bir arada! Türkiye Tek Yürek ortak yayın sunucuları kimler? Türkiye Tek Yürek kampanyası ne zaman, saat kaçta?

    TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYINI İÇİN TÜM KANALLAR BİR ARAYA GELİYOR

    Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.
  • Deprem ortak yayını için tüm kanallar bir arada! Türkiye Tek Yürek ortak yayın sunucuları kimler? Türkiye Tek Yürek kampanyası ne zaman, saat kaçta?

    TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

    15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.
  • Deprem ortak yayını için tüm kanallar bir arada! Türkiye Tek Yürek ortak yayın sunucuları kimler? Türkiye Tek Yürek kampanyası ne zaman, saat kaçta?

    TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI SUNUCULARI KİMLER?

    Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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