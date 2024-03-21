Kahramanmaraş'ta deprem! 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Coğrafi konumu sebebiyle gün içinde pek çok deprem olan Türkiye'de son depremler listesi çokça araştırılıyor. Anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede, kaç büyüklüğünde sarsıntı yaşandığı öğrenilebiliyor. İşte, 21 Mart 2024 Türkiye ve çevresinde meydana gelen en son depremler...
Son depremler listesi araştırması gün içinde yaşanan depremlerin ardından gündeme geldi. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden ve endişe duyan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini haberimizde derledik. İşte, 21 Mart 2024 Türkiye'de yaşanan son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ 2.6 İLE SALLANDI
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; bugün saat 07:54'te Kahramanmaraş Göksun'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.25 km olarak belirlendi.
ADIYAMAN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 05:28'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.