ADIYAMAN'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 05:28'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.