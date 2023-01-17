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Haberler Gündem Deprem son dakika | Son dakika haberleri: Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den Ege için kritik uyarı!
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Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den Ege için kritik uyarı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki son deprem ve artçılara ilişkin, "Buca fayı ile Kısıkköy fayı arasındaki 4 fay parçası birlikte çalışarak, bu depremlere neden oluyor. Bu bölgede biriken stres boşalıncaya kadar deprem fırtınası devam edecektir" dedi

Deprem son dakika | Son dakika haberleri: Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den Ege için kritik uyarı!
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DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, önceki gün merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan bölgede, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İKİ GÜNDE 63 DEPREM YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre yerin 4 kilometre altında olan deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'dan da hissedildi. Bu depremin ardından bölgede iki gün içinde büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 63 sarsıntı yaşandı.

"2.5 AY BOYUNCA DEPREM FIRTINASI BİÇİMİNDE GELİŞTİ"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin Buca-Gölet çevresinde meydana geldiğini söyledi. Bu depremlerin, Tuzla fayının kuzeydoğu ucunda çok sayıdaki fay demetinden kaynaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Bu depremler, Buca ile Kısıkköy arasında dağılım sunuyor. 5 Kasım 2022'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden beri 2.5 ay boyunca deprem fırtınası şeklinde gelişti.

"4 FAY BU DEPREMLERE NEDEN OLUYOR"

'Deprem dizisi' dediğimiz, kesikli bir deprem döngüsüne dönüştü. Bu bölgede Buca fayı ile Kısıkköy fayı arasındaki 4 fay parçası birlikte çalışarak, bu depremlere neden oluyor. Doğanbey-Orhanlı-Gaziemir hattı boyunca uzanan Tuzla fayı, Gaziemir-Adnan Menderes Havalimanı'ndan itibaren Buca ve Kısıkköy'e doğru saçaklanarak kollara ayrılır.

"STRES BOŞALINCAYA KADAR DEPREM SÜRECEK"

Geometrik olarak çiçeğe benzediği için jeolojik anlamda 'çiçek yapısı' adı verilen bu yapı içindeki faylarda kırılma başladığı zaman deprem fırtınasına dönüşüyor. Bu nedenle bu bölgede biriken stres boşalıncaya kadar deprem fırtınası devam edecektir.

"YENİ ANA ŞOKLAR DA OLABİLİR"

Bu tür olaylar bazen büyük bir depremin oluşmasına engel olabildiği gibi yeni bir ana şok olarak da gerçekleşebilir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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