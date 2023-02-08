Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş depreminin bilançosu büyüyor! Depremde ölenlerin ve yaralananların sayısı açıklandı!

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da da büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde depremde son durum açıklandı. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken ülkede 7 günlük yas ilan edildi ve tüm okullar tatil edildi. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklandı. Kahramanmaraş depreminde 5 bin 894 kişi hayatını kaybederken 34 bin 810 kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların isimleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep gibi birçok ili sallayan depremde son dakika gelişmeleri ve son durum açıklamaları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı depremin üçüncü gününde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7'lik Kahramanmaraş depremi ve 6,4'lük Gaziantep depremi; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilde yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayıları güncellenmeye devam ederken ölenlerin isimleri ve yaralananların isimleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri açıklanıyor. Ülkede 7 günlük yas ilan edilirken açıklanan son verilere göre depremde toplam 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi de yaralandı. İşte, Gaziantep depremi son durum gelişmeleri ve ölü, yaralı sayısı hakkında tüm merak edilen detaylar...
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    DEPREMDE SON DURUM: 5 BİN 894 ÖLÜ, 34 BİN 810 YARALI!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, 5 bin 775 binanın yıkıldığını bildirdi.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    1O İLİ 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VURDU

    Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada." dedi.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    EĞİTİME 4 İLDE 2, 6 İLDE 1 HAFTA ARA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYILARI AÇIKLANDI!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, 5 bin 77 binanın yıkıldığı öğrenildi.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    GAZİANTEP DEPREMDE VEFAT EDENLER

    Son açıklanan verilere göre Gaziantep’te 481 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

    Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

    Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    ADANA DEPREMİNDE ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

    Adana Valisi, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem için tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen binalarımızı terkedip güvenli yerlerde bekleyelim. Başta ana yollarımız olmak üzere yolları açık tutmaya özen gösterelim. İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    İl il açıklanan verilere göre Adana’da 146 kişi yaşamını yitirdi, 211 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.

     
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    HAYAT DEPREMİNDE SON DURUM

    İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    MALATYA DEPREMİNDE ÖLENLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    7,7'lik depremin en çok hissedilidğ 10 il arasında yer alan Malatya'da edinilen son bilgiye göre, yüzlerce bina yıkıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan ilk veriler şöyle; kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını bildirdi. İl bazında açıklanan son verilere göre ise Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı. 
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?
  • DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina çöktü ve ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.