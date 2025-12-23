Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı | Son dakika haberleri

        Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı

        TBMM Genel Kurulu'nda, 11. Yargı Paketi'nde yapılan düzenlemeden deprem suçluları yararlanamayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 21:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:27
        Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
        TBMM Genel Kurulu'nda 11. Yargı Paketi görüşmelerinde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin üç yıl erken açık ceza infaz kurumu ve/veya denetimli serbestliğine ayrılabilme imkanı tanıyan düzenleme yer aldı. Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

