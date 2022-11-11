Afet toplanma alanları

“Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.”

AFAD Başkanı Yunus Sezer geçtiğimiz gün kısa mesaj bildiriminin yanı sıra Hayati Uyarı Bildirimi ve belediye hoparlörleri ile televizyon kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşa ulaşacaklarını söylemişti. Bu kapsamda gündemde deprem toplanma alanları araştırılır oldu.

e - Devlet Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama ekranında il, ilçe, Mahalle / Köy seçeneklerini girerek size en yakın afet toplanma alanını öğrenebilirsiniz.

AFAD, Türkiye genelinde yapılacak deprem tatbikatı için telefonlara şu şekilde bir kısa mesajı yolladı:

DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILIR?

12 Kasım'da 81 ilde yapılacak olan deprem tatbikatında, tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde kısa mesaj ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Deprem tatbikatına öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilecek ve üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılmaları teşvik edilecek.