31 Ekim Cuma günü meydana gelen İzmir depremi sonrası vatandaşlar enkaz altında kalınırsa ne yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki enkaz altında yapılması gerekenler neler? Deprem anı ve sonrasında neler yapılmalı? İşte hayat kurtaracak bilgiler...

ENKAZ ALTINDA KALINIRSA YAPILMASI GEREKENLER

• Rastgele bağırmayın. Enkaz haline gelmiş binalarda rasgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatırlar. Uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.

• Rastgele hareket etmeyin. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket edin.

• Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın. Sakin ve sabırlı olun, paniğe kapılmayın. Aktif Dinlenme ve Aktif Uyku durumuna geçin.

• Dış Sesleri kontrol edin. Dışarıdan gelen sesleri dinlemeye ve cevap vermeye çalışın.

• Nefes alıp-verirken bir ritim tutturun.

• Paniği kontrol etmek için kendinize telkinler verin. Yaşam umudunuzu koruyacak hayaller kurun. Zihninizde olumsuz düşünceler yaratmayın. Sevdiğiniz imgeleri zihninizde canlandırın

• Enkazda başka kişiler varsa onları da telkin edin.

• İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç bulun.

DEPREM İLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER

Deprem öncesi yapılması gerekenler:

• Deprem esnasında düşünecek zamanınız olmayacak! Önceden plan yapın! Önceden tatbikat yapın!

• “Benim başıma gelmez” düşüncesinden vazgeçin.

• Hazırlıkları ertelemeyin.

• Depremde meydana gelebilecek yaralanmalar için gerekli önlemleri uygulayın. (Cam kırılmasına karşı film kaplanması, düşebilecek mobilyaları sabitleme veya yer değiştirme, dekorasyon değişikliği..vs)

• Yattığınız yerin yakınında fener, ayakkabı ve su bulundurun

• Deprem sonrasında, yaşamı kolaylaştırmak için afet çantası hazırlayın.

• Yakınlarınızla iletişim kurmak ve buluşmak için başka şehirlerdeki akrabalarınız aracılığıyla haberleşme planı yapın.

• Evde ve işyerinde uygun yerlerde fener, ışıldak, yangın tüpü, ilkyardım çantası bulundurun.

Deprem esnasında yapılması gerekenler:

Yapın!

• Sakin kalın.

• Etrafınızda bulunan kişileri uyarın. (Panik bir ses tonu kullanmayın)

• Bulunduğunuz yeri sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin.

• Cenin pozisyonu alın.

(CENİN POZİSYONU: Baş, boyun ve iç organları korumak ve yukarıdan gelebilecek tehlikeleri gözlemlemek için yan yatarak dizlerin karına çekilmiş olduğu korunma pozisyonudur.)

Yapmayın!

• Paniğe kapılmayın. Donakalmayın.

• Pencerelerden atlamayın.

• Diğer kişileri uyarırken çığlık atmayın. Korku durumunu diğer kişilere bulaştırmayın.

• Koşmayın ve dışarı kaçmaya çalışmayın.

• Merdivenleri kullanmayın.

• Asansörleri kullanmayın.

• Elektrik düğmelerini, çakmak, mum, kibrit kullanmayın.

• Balkonlara çıkmayın.

İnsan topluluklarının bulunduğu mekanlarda iseniz, içgüdüsel davranışlara kapılarak panik halinde hareket etmeyin.

Deprem sonrasında yapılması gerekenler

• Sakin olun – Panik yapmayın. Kendinizi ve yakınlarınızı tehlikeye atmayın.

• Kendi durumunuzu kontrol edin. Ellerinizle vücudunuzdaki yaralanmaları kontrol edin.

• Ayakkabılarınızı giyin.

• Yakınlarınızı kontrol edin. Ağır yaralı kişileri yerinden kıpırdatmayın.

• Artçıl depremlere karşı Dikkatli ve İvedi olarak binayı terk edin.