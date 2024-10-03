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        Haberler Yaşam Depremde hasar görmeyen 3 bin 600 yıllık Musa Ağacı'na ziyaretçi akını

        Depremde hasar görmeyen 3 bin 600 yıllık Musa Ağacı'na ziyaretçi akını

        Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenmeyen Samandağ ilçesindeki 3 bin 600 yıllık olduğuna inanılan Musa Ağacı ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:56
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        3 bin 600 yıllık Musa Ağacı'na ziyaretçi akını
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        Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hz. Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak biliniyor.

        7,5 metre gövde genişliği ve 17 metre boyuyla bölgenin simgesi haline gelen Musa Ağacı, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Depremden önce yılda 150 bin kişinin ziyaret ettiği çınar ağacı, eski günlerinde olduğu gibi ziyaretçi akına uğruyor.

        Mahallede yaşayan Selahattin Yeter, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından uzun süre ziyaretçisi olmayan çınar ağacının yeniden ilgi görmeye başladığını söyledi.

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        #musa ağacı
        #Hatay
        #Samandağ
        #haberler
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