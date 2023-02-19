Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Depremde ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremlerde hayatını kaybeden çocuklar için enkaz alanlarına rengarenk balonlar asıldı. Ogün Abi Çocuk Derneği Kurucusu Ogün Sever Okur, "Burada bir sürü meleğimi kaybettim. Balonları, burada hayatını kaybeden çocukların adına asıyoruz. Buradaki her bir balon, bir çocuğu temsil ediyor" dedi.

Depremde ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular
DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde Ogün Abi Çocuk Derneği üyeleri, depremlerde hayatını kaybeden çocuklar için enkaz alanlarına rengarenk balonlar asmaya başladı. Derneğin kurucusu Ogün Sever Okur, "Burada bir sürü meleğimi kaybettim. Balonları, burada hayatını kaybeden çocukların adına asıyoruz. Buradaki her bir balon, bir çocuğu temsil ediyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışıyor. Adana'dan Antakya'ya gelen Ogün Abi Çocuk Derneği üyeleri ise herkesin dikkatini çeken bir etkinliğe başladı. Dernek üyeleri, hayatını kaybeden çocukları anmak için enkaz alanlarına rengarenk balonlar asıyor. Üyeler, özellikle çocukların öldüğü noktaları tespit edip, molozların arasına girerek balon bırakıyor. Logosunda kırmızı balonlu çocuk olan derneğin üyelerinin kıyafetlerinde de 'Bütün Çocuklar İçin' yazıldığı görüldü.

'BURADA BİR SÜRÜ MELEĞİMİ KAYBETTİM'

Çok üzgün olduğunu belirten derneğin kurucusu Ogün Sever Okur, "Çocuklara ulaşmak için başlattığımız kampanya sonrasında derneğimizi kurduk. Normalde çocukların her türlü sağlık problemlerinde ihtiyaçlarını karşılayıp, onlar için etkinlikler yapıyorduk. Burada bir sürü meleğimi kaybettim. Balonları, burada hayatını kaybeden çocukların adına asıyoruz. Buradaki her bir balon, bir çocuğu temsil ediyor" dedi.

'ACI HER GÜN FAZLALAŞIYOR'

Balonları Hatay'ın her yerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Okur, "Hayatını kaybeden çocukların anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Bu balonları keşke çocukların ellerine verebilseydik. Ne yazık ki çocuklarımızı kaybettik. Burası bir anaokuluydu ve binada çok fazla çocuk yaşıyordu. Elimizin değdiği, çocukların yaşadığı her yere, bu balonları asmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Depremin ilk haftasında Adana ve Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyleyen Okur, "Her bir çocuğun cansız bedeni, elime geldiği zaman içimden bir parça koptu. Herhalde şu birkaç günde 20 yaş kadar yaşlandım. Bu acının tarifi yok. Anne ve babalarının acısını ölçmek mümkün değil. Herkes normalmiş gibi davranıyor ama acı her gün fazlalaşıyor. Enkazlardan çocukların oyuncakları, terlikleri çıkıyor. Bu acı anlatılacak bir şey değil" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bakan Akar'dan "sığınmacı akını" iddiasına yalanlama
GÜNDEM Bakan Akar'dan "sığınmacı akını" iddiasına yalanlama
Son dakika: Hatay'daki çalışmalar ne aşamada?
GÜNDEM Hatay'daki çalışmalar ne aşamada?
Kızılay, mobil sağlık araçlarının konumlarını paylaştı! - Güncel haberler
GÜNDEM Kızılay, mobil sağlık araçlarının konumlarını ...
Boşanmak üzere olduğu eşini av tüfeğiyle öldürmüştü! Çifte indirimle 20 yıl hapis... - Haberler
GÜNDEM Gülten'i katleden kocaya çifte indirimle 20 yıl hapis
Hatay'da depremde evden çıkmayı başardı, sokakta enkaz altında kaldı! - Güncel haberler
GÜNDEM Evden çıkınca enkaz altında kaldı! Dehşeti anlattı
Son dakika: Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi - Deprem nedeniyle tahliye edilen okullar
GÜNDEM Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi
Kahramanmaraş'ta 4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kalmayı başardı
GÜNDEM Görenleri hayrete düşürdü!
Son dakika: Kocaeli'de korkutan deprem riski! Zemin sıvılaşması ortaya çıktı... - Haberler
GÜNDEM Marmara'daki o bölgede zemin sıvılaşması riski ortaya ...
Son dakika: Deprem bölgesi ve diğer illerimizde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 19 Şubat Pazar hava durumu! - Haberler
GÜNDEM Deprem bölgesi ve diğer illerimizde hava nasıl ...
Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı
GÜNDEM Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.