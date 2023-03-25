Her zaman olduğu gibi sahurumuzu yapıyoruz bir yandan da 7/24 Elazığ’da görev yapmaktayız. İtfaiyeciler olarak bir aileyiz, tam da şu zaman en çok vakit geçirdiğimiz zamanlar. Hem sahur hem oruç bir yandan da insanlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz.