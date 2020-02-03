Faiz oranları ne kadar oldu?

Malatya Şeker Fabrikası, deprem nedeniyle pancar ödemelerinin 40 gün öne alınmasının ardından ödemelere başladı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen illerden Malatya’da pancar üreticilerine, pancar bedeli ödemeleri 40 gün öne alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Altun, depremde zarar gören vatandaşlara bir nebze yardımcı olabilmek için Türkşeker (Türkiye Şeker Fabrikaları) olarak hükümetin aldığı kararla birlikte 2019 yılı pancar bedellerinin 40 gün önceden ödenmeye başlandığını ifade etti.

Erkene alınan ödemelerin 3 Şubat itibariyle başladığını kaydeden Altun, “Ödemeleri çiftçilerimizin hesabına göndermeye başladık” dedi.

Altun, Malatya Şeker Fabrikası olarak 1440 çiftçiye 61 milyon 159 bin TL ödeme yapacaklarını belirterek, “7 ilde pancar ekimi yaptırdık. Malatya, Elazığ, Sivas, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te ekim yapmıştık. Bu illerde yapmış olduğumuz ekimlerin ürün bedellerini ödeyeceğiz” diye konuştu.

Malatya Şeker Fabrikası tarafından 2019-2020 kampanya döneminde üreticiden satın alınan 412 bin ton pancar karşılığında 121 milyon TL bedel tahakkuk ettirildiği, bu bedelin 60 milyon TL’nin yıl içerisinde üreticilere avans olarak ödendiği bildirildi. Kalan 61 milyon liralık tutar da ödenmeye başladı.