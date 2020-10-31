Yine bina öldürdü! 0:00 / 0:00

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Dün İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamalara göre deprem nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. 831 kişi de yaralandı. İzmir’de meydana gelen depremin ardından depreme daha dayanıklı yapılar yapılması gündemdeyken, deprem uzmanlarının sıklıkla dile getirdiği "Deprem değil bina öldürür" sözü bir kez daha akıllara geldi. Türkiye dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor. Bu nedenle depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi can kayıpları yaşanmasının önüne geçiyor.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE 52 BİN BİNA HASAR GÖRMÜŞTÜ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre 1999'da İzmit ve Düzce depremlerinde zarar gören binalar yıkılarak can kayıpları ve ciddi yaralanmalara yol açmıştı. 1999 İzmit ve Düzce Depremleri'nde yaklaşık 52 bin bina hasar gördü.

* Binaların yüzde 70’i orta ve hafif,

* Yüzde 25’i ağır hasar gördü

* Yüzde 5’i yamyassı olacak şekilde yıkıldı.

* Hasarlı binaların yüzde 45’i kullanılamaz hale geldi.

17 Ağustos depreminde resmî raporlara göre 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 ev, 42 bin 902 iş yeri hasar gördü. Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bine yakın kişi yaralandı. 133 bin 683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişi evsiz kaldı.

İYİ TASARLANMIŞ, İYİ MALZEME KULLANILARAK İNŞA EDİLMİŞ OLSAYDI...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Bu binaların çoğu iyi tasarlanmış, iyi malzeme kullanılarak inşa edilmiş olsaydı yıkılmazdı. Depreme dayanıklı bina tasarlayarak, inşa ederek ve sürekli bakımını yaparak; büyük depremler sonrasında binalarda bir miktar hasar meydana gelse bile, sonuçta, daha az ekonomik zarar gören ve daha da önemlisi can güvenliği olan binalara sahip toplumlar yaratmış olunabilir."

3 Kasım 2019'daki Teke Tek programında Fatih Altaylı konukları Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ve Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar ile depreme dayanıklı binaların nasıl olması gerektiğini konuşmuştu.