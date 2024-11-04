Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık

Ben de daha kesin bir karar vermedim. Buraya ilk gördüğümde çok tedirgin oldum. Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor" ifadelerini kullandı.