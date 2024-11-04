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        Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık

        Hatay'ın Defne ilçesinde depremin etkisiyle oluşan 3 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip devasa yarık tarlayı ikiye böldü. Tarlanın sahibi, yarığın görüntüsünün insanı tedirgin ettiğini söyleyerek, "Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:31
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Süleyman Öztürk'e ait 18 dönümlük tarla ikiye ayrıldı.

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        İkiye ayrılan tarlada ortaya çıkan 4 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip yarık, depremin ardından uzun bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edildi.

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        Tarlasındaki devasa yarığı komşularının söylemleri sonrası fark eden Öztürk, gördüğü manzara karşısında ürktü.

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        18 dönümlük tarlasının depremin etkisiyle yarıldığını ve ilk gördüğünde korku yaşadığını dile getiren Süleyman Öztürk, "18 dönümlük tarlamda deprem sonrasında bir ada oluştu. Deprem bahçemi ikiye ayırdı. Genişliği 3 metre, derinliği 4 metre ve uzunluğu da 15 metre olan bir yarık oluştu.

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        Deprem sonrası bir arkadaşım bahçeye doğru inerken yarığı fark edip beni aradı. Bu bahçeyi böyle görünce çok üzüldüm ve korktum.

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        Düşünüyorum burada bir ev olsaydı ne olurdu acaba. Bunu düşününce baya üzüldüm. Deprem sonrası yolda yarılmıştı ama aşağı inebilmek için kepçe ile yolu doldurdum. 18 dönümlük tarlamın ucu ikiye bölündü.

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        Bunun çözümünü ise çevreme danışıp neler yapabilirim diye öğreneceğim. Kimi arkadaşlar buranın sağını ve solunu kapatıp havuz yap. Burada su biriktirip tarlanı sularsın diyorlar.

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        Ben de daha kesin bir karar vermedim. Buraya ilk gördüğümde çok tedirgin oldum. Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor" ifadelerini kullandı.

        #Hatay
        #Deprem
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