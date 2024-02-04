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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Depremin üzerinden bir yıl geçti: Hataysporlu futbolcular o günleri unutamıyor - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Depremin üzerinden bir yıl geçti: Hataysporlu futbolcular o günleri unutamıyor

        Kahramanmaraş merkezli ve Hatay'da da büyük yıkıma neden olan depremlerin üzerinden bir yıl geçerken, Hataysporlu futbolcular o günleri unutamıyor. O günleri anlatan futbolculardan Kerim Alıcı ile Mehdi Boudjemaa, zor günler geçirdiklerini her maça Hatay halkı için çıktıklarını kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:03
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        Depremi unutamıyorlar...
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Teknik Direktör Volkan Demirel'in koordinesinde toparlanarak Mersin'de çalışmalarını sürdürmeye başladı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalara Mersin Stadyumu'nda sahaya çıkan Hatayspor, antrenmanlarına da Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde yer alan sahada devam ediyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o acı günleri unutamayan teknik heyetten futbolculara kadar tüm kadro, her maça Hatay için çıkıyor. Futbolculardan Kerim Alıcı ile Mehdi Boudjemaa da afetin yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Yaşanan o günleri anlatan futbolculardan Kerim Alıcı, "Zor günler yaşadık, takım arkadaşımız, sportif direktörümüzü, çalışan arkadaşlarımızı kaybettik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Tüm vefat edenlere rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Biz bu sene onlara umut olmak yüzlerini güldürmek için hocamızın direktifleri doğrultusunda her şeyimizi sahaya vermeye çalışıyoruz" dedi.

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        "Hedefimiz tüm Hatay halkını mutlu edebilmek"

        Yaşadıklarının kolay olmadığına dikkat çeken Alıcı, "Atsu, Taner abi, malzemecimiz Onur, çalışanımız Suzan hepsi güzel insanlardı. Allah'ta rahmet diliyorum. O süreçten sonra futbola odaklanmamız kolay olmadı. Bir şekilde hayat devam ediyor. Onların acısını kalbimizde hissediyoruz. Bu senede sahaya çıkıp mücadelemizi verip tüm Hatay halkını mutlu edebilmek hedefimiz" diye konuştu.

        "Bizim de hedefimiz Hatay'a dönmek"

        Hatay'ın depremden sonraki sıkıntılı sürecinin devam ettiğini belirten Alıcı, "Bizim isteğimiz Hatay'a bir an önce dönmek, orada devam etmek. Şu an Hataylılar Mersin'e gelerek bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman onların gücünü arkamızda hissediyoruz. Şehri ayağa kaldırmak istiyoruz. Şehir ayağa kalktığı zaman bizim de hedefimiz oraya dönmek. 2 maçtır güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Bunun için mutluyuz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da oldu, onlar da bize güç sağlayacaktır. Umarım aldığımız galibiyetleri devam ettiririz güzel bir seri yakalarız" diyerek sözlerini tamamladı.

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        Mehdi Boudjemaa: "Yaşadığımız o günler korkunç bir trajediydi"

        O günleri hatırlamamaya çalıştığını dile getiren futbolculardan Mehdi Boudjemaa ise, "Geçirdiğim en zor günlerden biriydi, korkunç bir trajediydi yaşadığımız o günler. Hem bizler hem de Hatay ve Türkiye'deki diğer vatandaşlar için çok zor günlerdi. O günleri çok hatırlamamaya çalışıyorum. Futbola konsantre olmaya çalışıyorum ama çok korkunç günlerdi. Çok zor günler geçirdik" şeklinde konuştu.

        Hatay'da olduğu dönemde kendini çok mutlu hissettiğine değinen Boudjemaa, "Dışarı çıktığınızda herkes sizi tanıyor selam veriyordu. Örneğin köpeklerim için kasap amcaya gidiyordum alışveriş yapıyordum. Onların hepsini özlüyorum. Biran önce Hatay dönmeyi istiyorum. Hem o insanlarla buluşabilmek hem de tesislerimizi çok rahat bir yerleşkeydi. Bizim için her şey kolaydı orada. Ama maalesef geriye dönemiyoruz. Umarım hem Hatay için hem Hatayspor için orada yapılması gerekenler hızlı bir şekilde yapılır" diye kaydetti.

        "Biz onları unutamıyoruz"

        Depremin yıl dönümü nedeniyle tüm Hatay halkına başsağlığı dileyen Boudjemaa, "Biz onları her an düşünüyoruz. En son maçta düşündüğümüz gibi. Onlar için sahaya çıktık. Duygusal bir yük oluşturuyor insanda. Orada olanlar ne yaşadıysa biz de aynısını yaşadık. Biz onları unutamıyoruz. Unutmamız da mümkün değil. Tüm futbolcularda aynı duygular mevcut" diye konuştu.

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