Bunun üzerinde salonu dolduran taraftarlar beraberinde oyuncak getirdi. Karşılaşma öncesinde İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı´nın oyuncuları 1999 Gölcük depremine istinaden ön tarafında `Sizi en iyi biz anlarız´ arka tarafında ise depremden etkilenen illerin yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı.