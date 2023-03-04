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Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Kırklareli Basketbol karşılaşmasında taraftarlar maçın devre arasında, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı. Oyuncular seremoniye depremzede çocuklarla çıkarken, başlama atışı öncesinde bazı oyuncuların ağladığı görüldü

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DHA

  • Türkiye Kadınlar Basketbol 1´inci Ligi 23'üncü haftasında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Kırklareli Basketbol Takımı, İzmit Atatürk Spor Salonu´nda karşı karşıya geldi.
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı

    Mücadele öncesinde İzmit Belediyesi, maça gelecek olan taraftarlara deprem bölgesinde bulunan çocuklara gönderilmek üzere oyuncak getirmeleri çağrısında bulundu. 
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı

    Bunun üzerinde salonu dolduran taraftarlar beraberinde oyuncak getirdi. Karşılaşma öncesinde İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı´nın oyuncuları 1999 Gölcük depremine istinaden ön tarafında `Sizi en iyi biz anlarız´ arka tarafında ise depremden etkilenen illerin yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı. 
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı

    Karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye depremzede çocuklarla çıkarken, başlama atışı öncesinde bazı oyuncuların ağladığı görüldü. 
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı

    Karşılaşmanın devre arasında iki takımın oyuncuları, depremzede çocuklarla beraber sahanın ortasında toplandı. 
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı

    Yapılan anonsun ardından taraftarlar getirdikleri oyuncakları sahaya attı. Parkeyi dolduran binlerce oyuncak, görevliler tarafından kısa sürede toplandı. 
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı

    Oyuncaklar, İzmit Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacak. Oyuncakların sahadan toplanmasının ardından karşılaşma devam etti.
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı
  • Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı

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