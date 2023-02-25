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Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremden psikolojik olarak etkilenen çocukların içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek hizmeti sunuyor

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  • Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor

    Kentte yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, alanında uzman 13 kişilik psikolojik destek ekibi aracılığıyla da prefabrik ve çadır kentlerde kurulan 2 psikososyal etkinlik çadırı ve 1 mobil oyun aracında depremden etkilenen çocuklar için aktiviteler düzenliyor. Uzmanlar, çocukların boyama, okuma, resim ve geleneksel zeka oyunları oynayarak deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönlerini ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor. Kızılayın uzmanları, bir yandan da ailelerle bir araya gelerek psikososyal destek veriyor.
  • Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor

    "UZUN VADEDE ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN BURADAYIZ"

     

    Kahramanmaraş Psikososyal Hizmetler Birimi Ekip Sorumlusu klinik psikolog Nesrin Ergül, depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını söyledi.
  • Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor

    Kentte iki psikososyal destek çadırı ve 1 mobil çocuk dostu alanın bulunduğunu belirten Ergül, "Burada çocuklarla psikososyal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Çocuklara sanatla, sporla ve oyunla kendilerini ifade edebilmeleri için alanlar tanıyoruz. Bu yaşadıkları zorlu durumla baş edebilmeleri çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
  • Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor

     

     

    Ergül, çocukların zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Akut dönemdeyiz şu an. Akut dönemde bu anormal durumlara verilen normal tepkileri görüyoruz. Uzun süreli etkileri azaltmak için çalışmalarımızı yapmak, yaşadıkları zorlukları daha kolay atlatabilmeleri, psikolojik dayanıklılıklarını sağlamlaştırmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Böylece uzun vadede etkileri azaltmak için buradayız" ifadelerini kullandı.
  • Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor

     

     

     

    Çocukların hayatlarında çok büyük değişiklikler yaşandığını ve bu değişiklikl erin etkilerini yaşamlarının her yerinde gördüklerini kaydeden Ergül, şöyle devam etti: "Burada çocukların rutininin oluşmasına destek sağlamaya çalışıyoruz çünkü rutinler yeni yaşama alışmanın en büyük katkılarından biri. Burada belli saat aralığında onlarla olarak, destek ve kendilerini ifade edebilecek alanlar sağlayarak rutinler oluşturmalarına katkılar sağlıyoruz. Çocuklar için güvenli alanları oluşturarak kendilerini ifade etmeleri, yaşadıkları o zorlu süreci anlamlandırmaları için alan tanıyoruz. Bazı çocuklar bunu resimle ifade eder, bazısı farklı etkinliklerle eder. Biz onları takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz."

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