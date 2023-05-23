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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzede öğrencilere burs hakkı!

Depremzede öğrencilere KYK burs desteği müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında evi ve iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verileceğini ve KYK kredisi alanların kredilerinin bursa dönüştürüleceğini duyurdu. Açıklamaların ardından "Depremzede öğrencilere burs başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?" sorusu gündeme geldi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

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  • Depremzede öğrencilere burs hakkı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KYK kredisi bursa mı dönecek, başvuru nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 ilimizde yıkıma neden olan büyük deprem felaketiden etkilenen afetzede öğrencilere burs verileceğini açıkladı. Katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin detayları da duyurdu. Peki, KYK kredisi bursa mı dönecek? Depremzede öğrencilere burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • Depremzede öğrencilere burs hakkı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KYK kredisi bursa mı dönecek, başvuru nasıl yapılır?

    KYK KREDİLERİ BURS MU OLACAK?

    Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar. Süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak Yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik." dedi.
  • Depremzede öğrencilere burs hakkı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KYK kredisi bursa mı dönecek, başvuru nasıl yapılır?

    DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ! 

    Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Bakanlığa başvurarak yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.
  • Depremzede öğrencilere burs hakkı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KYK kredisi bursa mı dönecek, başvuru nasıl yapılır?

    BAKAN ÖZER ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz" demişti.
  • Depremzede öğrencilere burs hakkı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KYK kredisi bursa mı dönecek, başvuru nasıl yapılır?

    Öte yandan, kararname uyarınca OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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