Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere faizsiz konut imkânı geliyor! Faizsiz konut kredisi ödeme planı nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine üç yılda 455 bin 537 bağımsız bölümün yapıldığını söyleyen Erdoğan, depremzedeler için faizsiz konut uygulamasını açıkladı. Buna göre; depremzede vatandaşlar faiz ödemeden konut sahibi olabilecek ve aylık taksit tutarı 18 yıl boyunca sabit kalacak. İşte, depremzedelere faizsiz konut uygulaması ve ödeme planının tüm detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremzedelere özel faizsiz konut uygulamasının başlayacağını duyurdu. Buna göre; 11 ildeki depremzede vatandaşlar 484 bin liradan başlayan fiyatlarla konut sahibi olabilecek. Ödemeler, konut tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve aylık taksit tutarı 18 yıl boyunca sabit kalacak. İşte, tüm detaylarla depremzede faizsiz konut uygulaması ödeme planı
DEPREMZEDELERE FAİZ KONUT UYGULAMASI BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremzedelere faizsiz ev imkânı sunulacağını açıkladı. İşte, Erdoğan'ın açıklaması:
"Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Altyapı bedeliyle yüzde 65'ini devletimiz karşılıyor."
DEPREMZEDELERE FAİZSİZ KONUT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?
"Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödenecek. Depremzedelere evler faizsiz olacak. 3 artı 1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek."
KÖY EVLERİ İÇİN DE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILACAK
"Köy evlerinde de maliyetten yüzde 50 indirim yapacağız. Ödeme 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacak. İsteyen 448 bin liradan peşin alabilecek. 11 ilimizdeki vatandaşlarımız evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak."