DEPREMZEDELERE FAİZSİZ KONUT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

"Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödenecek. Depremzedelere evler faizsiz olacak. 3 artı 1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek."