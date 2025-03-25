Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek isterken, namağlup lider Galatasaray ise zirvedeki farkı açma peşinde. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği dev maçın tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu. İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı yayın bilgisi...
Beşiktaş ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in kritik haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkarken, ev sahibi ekip de güçlü rakibi karşısında sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin detayları haberimizde!
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan derbi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
SON 10 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ
Siyah-beyazlı ekip, ligde Galatasaray’ı ağırladığı son 10 mücadelenin ise sadece 2’sinden mağlup ayrıldı. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş, yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda rakibine 2-0’lık skorla mağlup oldu. Kara Kartal, evinde Cimbom'a karşı son mağlubiyetini de geçtiğimiz sezon 1-0’la yaşadı. Geriye kalan 8 müsabakanın 7’sinden siyah-beyazlılar galip ayrılırken, 1’inde de taraflar 1’er puana razı oldu.