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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda adeta sahadan silerek 3-0'lık skorla galibiyete uzanan Galatasaray'da bahar havası yaşanıyor. Ligdeki son yedi maçından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda gözler derbinin primine dönmüştü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kadıköy'deki zafer sonrasında soyunma odasına inerken oyuncuları ve antrenörleri tek tek tebrik etti. Derbi öncesi "Hele bir kazanalım, gereğini yaparız" diyen Özbek'in hem oynanan futboldan hem de üç farklı galibiyetten dolayı çok memnun olduğu ve tüm kadroya kendilerini yanıltmadığı için teşekkür ettiği öğrenildi.

Özbek ve yönetiminin bu zafer sonrasında takıma yaklaşık 500 bin TL'lik prim dağıtma kararı aldığı ve ödemelerin hafta içinde yapılacağı belirtildi.

OYNAYAN OYNAMAYAN HERKES EŞİT ALACAK! Diğer yandan Galatasaray'da kaptanların genç futbolculara prim jesti de ortaya çıktı. Lig Radyo'nun haberine göre bu sezon başında Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı idarecilerle bir araya gelerek prim sisteminde değişiklik talep etti.

Habere göre maç primlerinde ilk 11 oynayan yüzde 100, oyuna sonradan giren yüzde 50, kulübede olup oyuna giremeyen yüzde 25 prim alacaktı ancak iki kaptan bu sistemin değişilmesini önerdi. Özellikle genç futbolcuların yıllık ücretlerinin düşük ve TL cinsinden olduğunu belirten kaptanlar, primlerin kadrodaki herkese eşit bölünmesi önerisinin yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.