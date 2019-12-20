Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 20 derbi maçta hakemler, 119 sarı ve 15 kırmızı kart gösterdi

Fenerbahçe Beşiktaş

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçlarda kartlar havada uçuşuyor.

İki takım arasında ligde oynanan son 20 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki son 20 derbi maçında 119 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR 57 SARI, 5 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçeli oyuncular, son 20 derbi mücadelesinde toplam 62 kart gördü.

Sarı-lacivertli oyunculara 57 sarı çıkarken, hakemler ayrıca 5 de kırmızı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ DAHA FAZLA KART GÖRÜYOR

Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı oyuncular 62 sarı kart görürken, 10 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

KADIKÖY'DEKİ SON 2 DERBİDE 6 KIRMIZI KART

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan son 2 derbi maçında hakemler 6 kez kırmızı karta başvurmak zorunda kaldı.

Geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan ve 1-1 beraberlikle biten derbi maçta Beşiktaş'tan Caner Erkin, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Aynı karşılaşmada Fenerbahçeli bir oyuncuya sarı kart gösterilirken, 3 siyah-beyazlı futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2017-2018'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan derbi karşılaşması, son dönemlerin en hırçın mücadelesine sahne oldu.

Söz konusu karşılaşmada Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson, kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe'de ise İsmail Köybaşı ile Luis Neto, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Aynı karşılaşmada 5 Beşiktaşlı ve 4 Fenerbahçeli futbolcu, sarı kart gördü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fenerbahçe'den flaş açıklama
FUTBOLFenerbahçe'den flaş açıklama
SON DAKİKA! Türkiye Kupası'nda kura çekildi
FUTBOLKupada kura çekildi
Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan için resmi açıklama!
FUTBOLArda Turan için resmi açıklama!
İbrahim Yıldız yazdı: Federasyon puan silmekten mi korktu?
FUTBOLFederasyon puan silmekten mi korktu?
Abdullah Avcı, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin şifresini verdi!
FUTBOLAvcı, derbinin şifresini verdi!
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi son gelişmeler
FUTBOLTerim talimat verdi
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (Nzonzi ve Ben Arfa)
FUTBOLGalatasaray için sıcak gelişmeler
Max Kruse'den teknik heyete söz!
FUTBOLKruse'den teknik heyete söz!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Lisans talimatı çıkmazın içine girdi
FUTBOL"Lisans talimatı çıkmazın içine girdi"
Cristiano Ronaldo'nun sıçrayışını bilim bile açıklamakta zorlanıyor!
FUTBOLBilim bile açıklamakta zorlanıyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X