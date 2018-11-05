Yöre sakinleri tepkili...

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Dere beyaza bürüdü, mahalleli tepki gösterdi

Rize'de merkeze bağlı 10 mahallenin içerisinden geçen Çiftekavak Deresi beyaza bürünürken, yol ve tünel inşaatına ait atıklar nedeniyle derenin bu hale geldiğini savunan bölge halkı, kokudan ve canlı varlığının bitmesinden endişe ettiklerini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

05.11.2018 - 13:19 | Güncelleme: DHA

Rize merkeze bağlı bulunan Çiftekavak, Boğaz, Uzunköy, Topkaya, Çaycılar, Azaklı, Duzköy, Pehlivantaşı, Gölgeli ve Kambursırt mahallelerinden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaşanan çevre ve atık kirliliği yöre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede yapımı süren yol ve tünel inşaatının atıklarının dereye bırakıldığını ve bu nedenle çevre kirliği oluştuğunu öne süren mahalle sakinleri, derelerinde yaşayan bütün canlıların öldüğünü söyledi. DHA'nın haberine göre, atıklarla dere yüzeyinin beyaza büründüğü dikkat çekerken, yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar da, atıklar ve beraberinde oluşup çevreye yayılan kötü kokudan da rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Mahalleli, yetkililerin durumla ilgilenmesini istedi.

`KOKUDAN ARTIK RAHATSIZ OLUYORUZ´

Dereye atılan atıklar yüzünden dere yüzeyinin beyaz, taşlarının da simsiyah olduğunu ifade eden mahalle sakini Mehmet Kan, "Dere yüzeyi bembeyaz oldu. Bizim deremizdeki taşlar simsiyah olmuş. Yapılan çalışmalardan çıkan bütün atıkları dereye atıyorlar. Bu derede artık ne bir balık yaşar ne de bir varlık yaşar. Kokudan artık rahatsız oluyoruz. Biz bu dereden su içer abdest alırdık. Şu an öyle bir şansımız yok" diye konuştu.

`DEREDE BULUNAN BÜTÜN CANLILAR ÖLÜYOR´

Yöre sakini İbrahim Tiryaki de, derenin baş tarafında yer alan tünel inşaatının atıklarının dereye döküldüğünü, bu durumdan da rahatsız olduklarından yakınarak, "Bu yol yapımında kullanılan artık malzemeler dereye dökülüyor. Biz yetkililere bu konuyu iletmemize rağmen maalesef bir çözüm üretilmedi. Bu sorun epeydir devam ediyor. Derede bulunan bütün canlılar ölüyor. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz. Bu dereden artık hiçbir hayvanımız hiçbir canlı su içemiyor. Deremiz o kadar pis ki, ineklerimiz dahi bu dereye gelip su içmeden dönüyorlar" dedi.

 

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