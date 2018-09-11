Bilimsel olarak Anethum graveolen olarak bilinen dereotu, yüzlerce yıldır mutfaklarda ve tıp alanında kullanılmıştır. Avrasya'da yaygın olarak yetiştirilen bir bitkidir. Akdeniz bölgesi, İskandinavya ve Güney Rusya'ya özgüdür. Yıllık bir bitki türüdür ve Apiaceae cinsinin bir üyesidir.

Bu küçük bitki, esas olarak içerdiği flavonoidler, mineraller ve amino asitlerden gelen önemli tıbbi özelliklere sahiptir. Flavonoidler, vicenin ve kaempferol içerir. Vicenin hücreleri radyasyonun neden olduğu hasara karşı korurken kaempferol anti kanser özelliklerine sahiptir. Vitamin ve minerallere gelince, dereotu A ve C vitaminleri ile demir, folat ve manganez gibi minerallerde bol miktarda bulunur.

Dereotu bazı çorbalar ve soslar için baharat, garnitür veya ana bileşen olarak kullanılabilir.

Şimdi, dereotunun potansiyel sağlık faydalarını daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

DEREOTUNUN FAYDALARI

Sindirimi destekler zayıflamaya yardımcı olur

Dereotunun kendisi bir mezedir ve bu nedenle, mutfaklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İçinde bulunan uçucu yağlar uyarıcıdır. Safra ve sindirim sularının salgılanmasını aktive ederler. Bu yağlar ayrıca bağırsağın peristaltik hareketini uyarır, bağırsak hareketlerinin geçişini kolaylaştırır ve kabızlığı giderir. Dereotu ayrıca, içerdiği liflerden dolayı uzun süre tok tutucu özelliği ile diyetlerde kilo vermeyi destekler ve kolaylaştırır.

Uykusuzluğu önler

Dereotunda bulunan uçucu yağlar kendine özgü ve güçlü özelliklere sahiptir. Aynı anda uyarıcı, yatıştırıcı ve hipnotiktirler, yani sakinleşmeyi teşvik ederler. Dereotunun uçucu yağlarında bulunan flavonoidler ve vitamin-B kompleksi, sakinleştirici ve hipnotik etkileri olan bazı enzimlerin ve hormonların salgılanmasını aktive ederek insanların iyi bir gece uykusu çekmesine yardımcı olur.

Kemik sağlığını korur

Dereotunun kalsiyum içeriği, kemik kaybı ve kemik mineral yoğunluğunu korumada önemli bir unsurdur. Osteoporoz milyonlarca insanı etkiler ve diğer önemli mineraller ile birlikte kalsiyum, kemiklerin uygun şekilde büyümesi, gelişmesi ile kemiklerin onarımında da anahtar bir bileşendir.

Diyabeti yönetir

Dereotu uzun zamandır diyabet ve insülin düzeylerinin yönetimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu alanda, özellikle insan denekler üzerinde yapılan araştırmalar, kortikosteroidin neden olduğu diyabette serum lipitleri ve insülin düzeylerindeki dalgalanmaların azaltılmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Aşırı gazı önler

İyi bilinen bir karminat olarak, dereotu aşırı gazın meydana getirdiği rahatsızlık durumunun önlenmesine yardımcı olabilir. Gaz rahatsız edici bir durum değildir, ancak gazın aşırı birikimi, göğüs bölgesindeki hassas organlar üzerinde baskı yaptığında tehlikeli bir duruma yol açabilir. Bir karminer, sindirim kanalı boyunca aşağı doğru gazı emer ve vücudun rahatlamasını sağlar.

Bağışıklığı artırır

Dereotu uzun zamandır antimikrobiyal aktivite ile ilişkilendirilmiştir. Vücuttaki çok sayıda mikrobiyal enfeksiyonun yanı sıra ciltte açık yaralara veya küçük kesiklere yol açabilecek enfeksiyonları önlediği görülmüştür.

Hıçkırığı yatıştırır

Hıçkırıklar çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelir, ancak esas olarak gazların yemek borusundan yukarıya doğru çıkmasıyla oluşur. Bunun dışında ikinci neden bazı alerjiler, aşırı duyarlılık, hiperaktivite ve sinir bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Dereotu bu durumlarda gazların dışarı atılmasına yardımcı olur ve ayrıca gaz oluşumunu azaltır. Ayrıca dereotu bir yatıştırıcı olarak alerji, hiperaktivite veya sinir bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan hıçkırığın ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

İshali giderir

İshal esas olarak iki şeyden kaynaklanır; hazımsızlık ve mikrobiyal etkenler. Hazımsızlık açısından, dereotu çok iyi sindirim özelliklerine sahip olduğu için oldukça yararlı olabilir. İkinci olarak dereotunda bulunan, monoterpen ve flavonoidler mikrobik enfeksiyonları engelleyerek ishali tedavi etmeye yardımcı olur.

Dizanteriyi tedavi eder

Dizanteri temel olarak mantar enfeksiyonlarından kaynaklanır. Dereotundaki uçucu yağ doğal dezenfektandır ve mantar enfeksiyonlarını etkili bir şekilde önlemeye yardımcı olur.

Artrit ağrılarını hafifletir

Dereotu uzun zamandır anti-enflamatuar bitki olarak bilinir, bu da iltihabi ve romatoid artrit, gut ve artrit gibi hastalıklara bağlı ağrıları azaltmaya yardımcıdır.

Menstruasyonu (adet kanaması) düzenler

Dereotu yağında bulunan flavonoidler, doğada uyarıcı ve emmenagogiktirler, bu da, kadınlarda menstrüel siklusların korunmasına yardımcı olan belirli hormonların salgılanmasında uyarıcı görevi görürler.

Solunum bozuklukları tedavisi

Dereotu, solunum sisteminde histaminlere bağlı olarak gelişen alerjiler veya öksürüklerin temizlenmesine yardımcı olur.

Taze nefes ve ağız sağlığı

Dereotunun tohumları ve yaprakları mükemmel ağız ve nefes spreyi olarak kullanılabilir. Dereotu uçucu yağları antiseptik ve antibakteriyel özellikleri içerir. Bu özellikler nedeniyle dereotu ağzınızın tamamını etkili bir şekilde dezenfekte edebilir ve ağız sağlığını korur. Dereotundaki antioksidanlar ayrıca serbest radikallerin neden olduğu diş eti ve diş hasarını en aza indirir. Dereotu ayrıca dişlerinizi güçlendirmeye yardımcı olabilecek kalsiyum bakımından da zengindir.

Kanseri önler

Serbest radikaller, birçok hastalığın bir numaralı nedenidir. Kanser de dahil olmak üzere ölümcül hastalıklara neden olabilir. Dereotu, antioksidan moleküllerin vücuda zarar verebilecek oksitlenmiş moleküllere tutunmasını sağlayan glutatyon-S-transferaz enzimini tetikleyen bir bileşik olan monoterpenleri içerir. Bu antioksidan aktivite askorbik asit, alfa-tokoferol ve kuersetin ile benzerdir. Dereotunun, serbest radikallerle savaşan hem anti-inflamatuar hem de analjezik özellikleri bulunur. Dereotu sigara dumanında ve kömürleşmiş etlerde bulunan benzopiranlar gibi karsinojenleri nötralize eden kemo koruyucu bir gıda olarak kabul edilir.

Kemikleri güçlendirir

Kalsiyum kemiklerin gelişmesi ve kırık kemiklerin onarımında hayati bir unsurdur. Bir çorba kaşığı dereotu tohumu 1/3 bardak sütte bulunan kalsiyum içerir. Kalsiyum kemik yoğunluğuna katkıda bulunur ve sizi osteoporoz ve diğer kemik hastalıklarından korur.

DEREOTUNUN OLASI ZARARLARI

Dereotunun aşırı tüketime bağlı olarak bazı yan etkileri olabilir. Bunlar;

- Cilde tatbik edildiğinde bazen tahrişe neden olabilir. Taze dereotu suyu cildi güneşe karşı hassas hale getirebilir. Bu durum güneş yanıkları ve cilt kanseri hastaları için bir risk teşkil eder.

- Hamilelik döneminde dereotunun tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Bu yüzden doktorunuza danışmanızda sağlığınız açısından fayda vardır.

- Bazı besinlere karşı alerjisi olan kişilerde alerjiye neden olabilir.

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