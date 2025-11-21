"Ders çalışırken yemek yemeyi bile unuttum" diyen Ayşe Naz, Amerikan Rice Üniversitesi'nden ve NASA'dan eğitim daveti aldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ayşe Naz Kara, Türkiye Milli Takımı ile 2-9 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Pekin kentinde 54 ülkeden 50 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Copernicus Bilim Olimpiyatı'nda soruların hepsini bilerek tam puan almayı başardı. Elde ettiği başarıyla 2026 yılının Ocak ayında ABD'de NASA'da ve Rice Üniversitesi'nde gerçekleşecek finallere katılacak olan ve profesörlerden ders olacak olan Kara, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının çok ötesinde içeriklere yoğunlaşarak, büyük bir emek vererek başarı elde etti.

"DEZAVANTAJ DİYE BİR ŞEY YOKTUR, SADECE FIRSATA DÖNÜŞECEK AÇIKLAR VARDIR"

Ayşe Naz Kara, dezavantajın olmadığına inandığını söyleyerek, NASA'daki profesörlerden ders alacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Kara, "Bu süreçte ikizler paradoksu, genetik gibi ileri seviye konuları öğrendim. Çok kez gece geç saatlere kadar çalıştım, bazen yemek yemeyi bile unuttum. Bu emeğin karşılığında tüm soruları doğru yaparak birinci oldum. Altın madalya almaya hak kazandım. Türkiye Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyorum. NASA'daki profesörlerden ders alacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu bir geziden öte, dünya çapında akademisyenlerle çalışabileceğim büyük bir deneyim. Burada katılmak istediğim etkinlikleri beklemek yerine kendim organize ediyorum. İnsanları bir araya getiriyor, sponsorlar buluyor, kendi imkanlarımı kendim oluşturuyorum. Bana en büyük motivasyonu sağlayan şey buydu. Mottom, dezavantaj diye bir şey yoktur, sadece fırsata dönüşecek açıklar vardır. Buna çok inanıyorum. Yaşadığınız yerde bazı imkanlar yoksa bu sizin için büyük bir fırsat olabilir. Benim yaptıklarımdan çok daha iyisini yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.