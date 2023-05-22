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Derya Balta'dan duygulandıran Hilal'li paylaşım: Sırada el ele koşmak var

Emekli milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından beton bloğun altında 90 saat yaşam mücadelesi verdikten sonra kurtulan Hilal'e kol kanat germişti. Hilal'i tekerlekli sandalyeyle hava almaya çıkaran Derya Balta, "Bize mucize olarak geldin ve mucizelerini yaşatmaya devam edeceksin. Ailene verdiğin sözleri yerine getirene dek ayrılmak yok. Sırada el ele koşmak var. Benim güzel fındığım" ifadelerini kullandı

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  • Derya Balta'dan duygulandıran Hilal'li paylaşım: Sırada el ele koşmak var - Magazin haberleri

    6 Şubat 2023'te Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açmıştı.

    Hatay’da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
  • Derya Balta'dan duygulandıran Hilal'li paylaşım: Sırada el ele koşmak var - Magazin haberleri

    5 kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e emekli milli futbolcu Hakan Balta ile Derya Balta sahip çıkmıştı. Hilal'in tedavisiyle yakından ilgilenen Derya Balta, sosyal medya hesabından küçük kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi veriyor. 

  • Hilal'i tekerlekli sandalyesinde gezdirirken çekilen videoyu yayımlayan Derya Balta, "Sen geleli 98 gün oldu. Bize mucize olarak geldin ve mucizelerini yaşatmaya devam edeceksin. Ailene verdiğin sözleri yerine getirene dek ayrılmak yok. Sırada el ele koşmak var. Benim güzel fındığım" ifadelerini kullandı.
  • Derya Balta'dan duygulandıran Hilal'li paylaşım: Sırada el ele koşmak var - Magazin haberleri

    "ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

    Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmıyor. Daha önce de Hilal'in çorba ve sütlaç isteğini yerine getiren Derya Balta, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tutmuştu. Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam ama elimden geleni yaptım" demişti.
  • Derya Balta'dan duygulandıran Hilal'li paylaşım: Sırada el ele koşmak var - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUKLARI VAR

    Öte yandan 2008'de evlenen Hakan Balta ile Derya Balta'nın Çağrı ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor.

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