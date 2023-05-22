Derya Balta'dan duygulandıran Hilal'li paylaşım: Sırada el ele koşmak var

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmıyor. Daha önce de Hilal'in çorba ve sütlaç isteğini yerine getiren Derya Balta, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tutmuştu. Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam ama elimden geleni yaptım" demişti.