Merakla izlenen internet dizisi “Fi”nin yönetmeni olan ve bugüne kadar kamera arkasında kalmayı tercih eden ünlü yönetmen Mert Baykal, annesi Derya Baykal’ı kırmadı ve ilk kez bir canlı yayına katıldı.

Mert Baykal, programda ev işleriyle ilgili ipuçlarını paylaşarak izleyenleri hem şaşırttı hem de ilham verdi.

Derya Baykal, “Oğlumla canlı yayında olmak beni çok mutlu etti. Kamera önünde olmayı her ne kadar tercih etmese de, beni kırmadığı için ve tüm samimiyetiyle canlı yayında benimle olduğu için ona teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli ve güzel bir hatıra olarak kalacak” dedi.

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