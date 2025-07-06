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        Haberler Magazin Derya Bedavacı eşi Murat Bedavacı ile tatilde - Magazin haberleri

        Derya Bedavacı eşi Murat Bedavacı ile tatilde

        Derya Bedavacı, eşi Murat Bedavacı ile Çeşme'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı, bir plajda denizin ve güneşin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:50
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        Ünlü şarkıcı sezonu açtı
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Derya Bedavacı, eşi Murat Bedavacı ile Çeşme'de tatil yapıyor.

        Bir plajda görüntülenen çift, gün boyunca güneşlendi. İlerleyen saatlerde sıcaktan bunalan Derya Bedavacı, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Daha sonra Murat Bedavacı da eşinin peşinden gidip onunla birlikte yüzdü.

        Denizde bir süre hem yüzüp hem de sohbet eden çift, daha sonra sudan çıkıp güneşlenmek için şezlonglarına geri döndü.

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        #Murat Bedavacı
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