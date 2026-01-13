Habertürk
        Haberler Magazin Derya Şensoy: Herkes fikrini kendine saklasın

        Derya Şensoy: Herkes fikrini kendine saklasın

        Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'un vefatının ardından sessizliğini bozdu. Ünlü olmanın yorucu yükünden; bitmeyen yas sürecine ve Ses Tiyatrosu üzerindeki baskılara kadar her şeyi "Aslı Şafak'la İşin Aslı"da anlatan Şensoy; "Babamı yaşatmaya çalışırken kendimi öldürdüm" dedi

        Giriş: 13.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:21
        İçini döktü
        Tiyatro dünyasının usta isimlerinden Ferhan Şensoy, 2021'de 70 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını sarsan Şensoy'un Derya Baykal'dan doğma kızı Derya Şensoy, babasının ölümünün ardından içini ilk kez "Aslı Şafak’la İşin Aslı"da döktü.

        Derya Şensoy, yaptığı açıklamalarla hem öfkelendi hem de hüzünlendi…

        "Sokağa çıkıyorum, 'Sen Ferhan beyin kızısın galiba, başın sağ olsun diyorlar. Benim yasım nasıl bitecek? Kız kardeşim Ferhan, ben ve ağabeyimiz Mert, babamızı kaybettik. Biz Ferhan Şensoy’umuzu kaybetmedik. Evet, bizim için de çok hayran olduğumuz biriydi. Birden etrafımızı 'Tiyatro ne olacak, orta oyuncular ne olacak?’'soruları sardı. Biz zaten küçüklüğümüzden beri bunu düşünüyoruz. Babam hayattayken de 'Tiyatro ne olacak?' zihinlerimizi kurcalayan bir soruydu. O zaman neden merak etmediniz? Adam oradaydı, gidip sorsaydınız.

        "BABAMI YAŞATMAYA ÇALIŞIRKEN KENDİMİ ÖLDÜRDÜM"

        Derya Şensoy sözlerine şöyle devam etti: Ferhan Şensoy, tabii ki her anlamda yaşatılması gereken bir isim ama zaman geçtikçe kendime, "Ben, Derya olarak kendime ne yapıyorum?" diye sordum. Ben de bir bireyim ve Ferhan Şensoy’un hayatını devam ettirmek benim hayat amacım olamaz. Benim de yapmak istediğim şeyler var. Ben oraya ancak gelebildim. Yas, biten bir süreç değil. Bu süreçte biriken öfkemin bir şekilde benden çıkması gerekiyordu. 'Diyemedim' oyunu olarak çıktı...

        Ferhan Şensoy, hayatını 31 Ağustos 2021'de kaybetti.
        Ferhan Şensoy, hayatını 31 Ağustos 2021'de kaybetti.

        "ÜNLÜ ÇOCUĞU OLMAK YORUCU"

        Derya Şensoy, ünlü çocuğu olmanın zorluğundan da öz ederek; "Ünlü çocuğu olmak küçükken anlaşılmıyor. Büyüdükçe yorucu bir şey olduğunu fark ediyorsun. Bu sebeplerle vazgeçtim ve küstüm" dedi.

        "YORUCU VE YIPRATICI BİR SÜREÇ OLDU"

        "Ses Tiyatrosu, Ferhan’ın doğum yapmasından dolayı tek başıma üstlenmek durumunda kaldığım bir süreç oldu. Belki de kendi psikolojim için o kadar efor koymamalıydım. Babamın adına laf getirmeyecek bir düzen oturtmak yorucu ve yıpratıcı bir süreç oldu. Elimizden geleni yapacağız. Fikir ve görüşlere kapalıyız."

        Ses Tiyatrosu
        Ses Tiyatrosu
        "TANIŞTIK, ERTESİ GÜN SEVGİLİ OLDUK, ŞİMDİ EVLENİYORUZ"

        Son dönemlerde özel hayatıyla gündeme gelen Derya Şensoy, oyuncu sevgilisi Yağız Can Konyalı'nun bulunduğu evlilik teklifine; "Evet" demiş, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şensoy, oyuncu sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı; "Yağız ile ortak çok fazla arkadaşlarımız var ama hiç denk gelmemiştik. Yıllar sonra ortak bir arkadaşımızın doğum gününde tanıştık, ertesi gün sevgili olduk. Şimdi de evleniyoruz."

        Derya Şensoy, yeni oyunu 'Diyemedim'in yönetmenliğini yapan sevgilisi Yağız Can Konyalı’nın nasıl yönetmen olduğunu ise şu sözlerle açıkladı: Oyunumu; ablam Ferhan Şensoy ya da ağabeyim Mert Baykal yönetecekti. Çalışmalarımız, Yağız ile evde oyuncu koçluğuyla başladı. Ardından ağabeyim ve Ferhan’ın işleri yoğunlaşınca Yağız, kendini bu işin içinde bularak yönetmenim oldu. Herkes; "Çok güzel giden bir ilişkiniz var, hiç böyle bir topa girmeyin, bir şeyleri bozmayın’ dedi ama sakin ilerleyen bir süreç oldu.

        "KÜÇÜK YAŞLARIMDAN BERİ KİLO PROBLEMİM VAR"

        Aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen Derya Şensoy sosyal medyada yapılan yorumlara sitem ederek bu konuda şunları söyledi; "Çok küçük yaşlardan beri kilo problemi yaşıyorum. Bu sebeple kötü yorumlar beni herhangi birini etkilediği kadar etkilemiyor. Ne hakla? Onları hiç tanımıyorum ama fotoğrafımı paylaştım diye altına böyle şeyler yazmayı kendilerine hak görüyorlar? Kilo almış olabilirim, yas sürecinde olabilirim, hasta olmuş olabilirim. Kimsenin karışmaya hakkı yok. Sosyal medya bombardımanında mutlu olma imkânımız yok. Sosyal medyada herkes çok mutlu. Dolayısıyla insan kendini hep yetersiz ve mutsuz hissediyor. Babam vefat ettikten sonra sosyal medya bana bir günde çok büyük bir yalan gibi gelmeye başladı.

