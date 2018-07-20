2 | 14

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile ayrılığını değerlendiren Tuna, "Birlikteliğine de ayrılığına da saygı duyuyorum. Onların kararı. İdo'nun ilişkilerine karışmam" şeklinde konuştu.