        Derya Uluğ: Gözlerimin gördüğü en güzel yer

        Derya Uluğ: Gözlerimin gördüğü en güzel yer

        Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile Abu Dhabi tatiline çıktı. Uluğ, o anları sosyal medya hesabından yayımladı

        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 20:06 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:06
        "Gözlerimin gördüğü en güzel yer"
        Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, tatile çıktı.

        Derya Uluğ ile Asil Gök'ün tatil rotası, Abu Dhabi oldu.

        Derya Uluğ, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları ve güneşin tadını çıkardığı fotoğrafları paylaştı.

        Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Gözlerimin gördüğü en güzel yer" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Derya Uluğ
        #Asil Gök
