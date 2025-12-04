Derya Uluğ: Gözlerimin gördüğü en güzel yer
Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile Abu Dhabi tatiline çıktı. Uluğ, o anları sosyal medya hesabından yayımladı
Giriş: 04.12.2025 - 20:06 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:06
Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, tatile çıktı.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün tatil rotası, Abu Dhabi oldu.
Derya Uluğ, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları ve güneşin tadını çıkardığı fotoğrafları paylaştı.
Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Gözlerimin gördüğü en güzel yer" notunu düştü.
REKLAM
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ