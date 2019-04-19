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Uluğ, sevgilisi ile asansörde çekilen pozunu sosyal medya hesabından Kemal Burkay'ın 'Gülümse' adlı şiirinin dizeleriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Belki şehre bir film gelir / Bir güzel orman olur yazılarda / İklim değişir, Akdeniz olur /Gülümse " notunu düştü.