Programa Gökhan Çınar’ın, ‘’Günlük hayatta duygularını yaşamaya izin verir misin?’’ sorusuyla kendine dair samimi bir giriş yapan Derya Uluğ: Eskiden çok daha sulu göz ve duygusaldım, şimdi ise yakın arkadaşlarım bana ruhsuz olduğumu söylüyorlar. Ağlanacak filmlerde ağlamadığım için benden şüphe ediyorlar. Mutlu olduğumu, bir şeylere üzüldüğümü ya da sıkıldığımı belli ederim. Mesela çok üzüldüğümde sessizleşirim, çok kızdığımda ağlarım, çok korktuğumda cesaretlenirim ve çok utandığımda ise kızarırım. dedi.

"KENDİMİ KORUMAYI KÜÇÜK YAŞLARDA ÖĞRENDİM"

Kendi ile ilgili duygusal itiraflarda bulunan başarılı şarkıcı Derya Uluğ, Gökhan Çınar’ın "Sana baktığımda bir zırh görüyorum." değerlendirmesi üzerine bu durumun temelinde babasının 9 yaşında yurt dışına girmesiyle başladığını ifade ederek sözlerine: "Onu yılda ancak bir iki kez görebiliyordum. Lise 1’e gittiğim dönemlerde ise aynı zamanda sahne almaya başlamıştım. O yaşta genç bir kız için zor ve dikkat edilmesi gereken atmosferlerdeydim. Kendimi korumayı bu şekilde küçük yaşlarda öğrendim. Tabii, annem 19 yaşıma kadar her sahnemde yanımda oldu. Bu benim için çok değerlidir ama yine de korku beni daha da çok zırhladı, hatta donuk bir kişilik yarattı. Bu sebeple arada kendimi ekrandan gördüğümde ben de gıcık olmuyor değilim." dedi.

"DEDEM İKİNCİ BABAM OLDU"

Kendine dair bilinmeyenleri yaklaşık yarım saat boyunca içten ifadelerle cevaplandıran Derya Uluğ, kaybettiği dedesiyle ilgili duygularını: "Ben çok mutlu bir çocuktum ve şımartılarak büyütüldüm. İzmir’de yaşadığımız ev müstakil, iki katlı bir evdi ve evimizin altında anneannem ile dedem oturuyordu. Onlarla çok güçlü bir bağımız vardı. Anneannemi 9 yaşında kaybettim. Babam yurt dışına gittiği için dedem ikinci babam oldu. Birlikte güzel yıllar geçirdik. Sonra onu da astım yüzünden kaybettim. Hayatımda bundan büyük bir acı yaşamamışımdır. Çok sarsılmıştım." sözleriyle ifade etti.

"EN BAŞTA AİLEM SONRA ASİL..."

Kendisine dair merak edilenleri içtenlikle anlatan Derya Uluğ, Gökhan Çınar’ın "Bu hayatta en çok kime ihtiyaç duyuyorsun?" sorusuna, "En başta ailem sonra Asil" diyerek, sevgilisi Asil Gök ile ilgili şunları söyledi; "Bizdeki bağ çok güçlü, onunla hep yan yana olduk."