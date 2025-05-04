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        Haberler Magazin Derya Uluğ'un sahnede korku dolu anları: Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum - Magazin haberleri

        Derya Uluğ: Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum

        Şarkıcı Derya Uluğ, yaklaşık 1.5 yıldır kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini duyurdu. Yaşadığı korku dolu anları paylaşan Uluğ, sahnede zor anlar yaşadığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:58
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        Korku dolu anları paylaştı
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        Uzun süredir müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı bir kabusu anlattı.

        İzmir konseri sırasında, uzun süredir hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir kişinin konser alanına geldiğini duyurdu.

        "KORKU İÇİNDE KONSERİ TAMAMLADIM"

        Derya Uluğ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!

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        #Derya Uluğ
        #Asil Gök
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