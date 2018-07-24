Desna - Shakhtar Donetsk maçı öncesi rakamlar

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Desna, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Shakhtar Donetsk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Desna, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 560 kodlu maçı oynayanlar; Desna galibiyet oranı 12.50, beraberlik oranı 6.25, Shakhtar Donetsk galibiyet oranı 1.05. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.35.

Desna önceki hafta Shakhtar Donetsk mücadelesinde 0-2 yenildi.

Shakhtar Donetsk ise Desna maçında 0-2 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ