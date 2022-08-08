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Destan dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Destan final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın haziran ayında sezon finali yapması ile 2. sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Destan yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ayrıntıları...

Destan dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Destan final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı?

Geçtiğimiz 14 Haziran'da sezon finalini yapan Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'dan şok eden bir haber geldi. ''Sadece final bölümüyle ekranlara gelecek''. İşte konunun detayları...

DESTAN DİZİSİ EKRANLARA VEDA MI EDİYOR?

Atv’nin 2. sezon onayı alan Destan dizisine final şoku geldi. Destan dizisinin hazırlanan 2. sezon senaryosu Atv yönetiminin onayından geçmedi. Böylece Destan dizisi 2022-2023 yeni sezonu başında final yaparak ekranlara veda edecek.

Destan dizisi ile ilgili yapımcı Bozdağ yapım açıklama yaptı. Destan dizisinin 2. sezonu için yazılan senaryolarının istediği gibi çıkmadığını, bu nedenle projeyi tadında bırakmak için final kararı aldığını ilan eden Bozdağ, Destan dizisinin sadece final bölümünün çekileceğini de belirtti.

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