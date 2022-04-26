DESTAN 21. BÖLÜM ÖZETİ

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır?

Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır.

Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir.

Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?