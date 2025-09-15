Destek Faktoring'in net kârı 2. çeyrekte 1.5 milyar TL'ye ulaştı

Destek Faktoring, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Konsolide aktif büyüklük çeyrek bazında 31,3 milyar TL’den 36,8 milyar TL’ye yükselerek yüzde 17,6 oranında büyüdü. Sermaye, aynı dönemde 9, milyar TL’den 9,9 milyar TL’ye çıkarak yüzde 10’luk bir artış gösterdi. Net kâr ise rekor seviyede artışla 1 milyar TL’den 1,5 milyar TL’ye ulaşarak geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 50 büyüme kaydetti.

İkinci çeyrekte faktoring alacakları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 18,2 milyar TL’ye ulaştı.

6 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Destek Faktoring, 20 Haziran 2025 itibariyle BIST 50 Endeksi’ne dahil edildi.

Destek Faktoring Genel Müdürü Nuray Elmastaş, elde edilen sonuçlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Etkin risk yönetimi, dijitalleşme odaklı stratejimiz ve güçlü sermaye yapımız sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Yatırımcılara güven veren ürünlerimiz, teknolojik altyapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 2025’in ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz finansal sonuçlar, bu başarımızın ve sürdürülebilir kârlılığımızın en önemli göstergesi oldu. Güçlü sermaye yapımız, çözüm odaklı vizyonumuz, değişmeyen hizmet kalitemizle elde ettiğimiz sürdürülebilir büyümeyi, yılın geri kalanında da müşteri odaklı çözümlerimizle artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”