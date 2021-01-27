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HaberlerGündem3. SayfaDev dalgaların arasında cipiyle mahsur kaldı - Haberler
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İki metrelik dalgaların arasında cipiyle mahsur kaldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde boyu yaklaşık 2 metreyi aşan dalgaların arasında kuma saplanan cip, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Dev dalgaların arasında cipiyle mahsur kaldı - Haberler
İHA

Edinilen bilgilere göre, İlker Bergin idaresindeki 54 BR 911 plakalı cip, Küçükboğaz Gölü ile Karadeniz’in birleştiği geçit üzerinde kuma saplandı.

İHA'nın haberine göre kuma saplanan cip, olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar sebebiyle boyu 2 metreyi aşan dalgalar arasında kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dalgaların arasında kalan cip, bölgeye getirilen traktör yardımıyla kurtarılırken araç sahibi de olayı izleyenler de rahat bir nefes aldı.

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