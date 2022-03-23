Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret 0:00 / 0:00

DHA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği ikinci toplantı öncesinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden Babacan, bu kez CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı. Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik." dedi.

Babacan ve Kılıçdaroğlu, gündeme dair fikir alışverişinde bulundu. Babacan'ın, pazar günü yapılacak toplantı öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.